Avenir des festivals – Le Paléo marche sur des œufs pour son édition 2021 La prochaine édition du festival nyonnais est toujours sur la sellette. Décision sera prise fin février. Marine Dupasquier

Paléo 2021 aura-t-il lieu? KEYSTONE

Tandis que le sort du Paléo 2021 demeure incertain, la probabilité qu’il puisse revêtir sa forme habituelle l’été prochain s’amenuise de jour en jour. Le journal «La Côte» révélait ce lundi matin que trois options avaient été envisagées par les organisateurs. «Un plan N avec un festival qui se déroulerait normalement, un plan K comme catastrophe avec une annulation comme l’été dernier, et un plan V, comme variante, dont la modélisation est au cœur des préoccupations des organisateurs», lit-on.

Si une variante est mise en œuvre, un public bien plus modeste remplacerait les bains de foule, et des places assises, numérotées et couvertes devraient être de mise, «avec des jauges entre 3500 et 5000 personnes», a précisé Daniel Rossellat à nos confrères. C’est en février ou début mars prochain, à l’heure où la programmation s’apprête généralement à tomber, qu’une décision définitive sera prise par le comité d’organisation.

«Un optimisme teinté de réalisme»

Pour l’heure, «un optimisme teinté de réalisme» – tel que l’a exprimé le patron du festival – s’affiche encore. Mais l’annulation de l’édition 2020 a laissé des traces. Outre les collaborateurs permanents du Paléo, qui ne résisteraient pas forcément à un second fiasco, on trouve «les artistes, les entreprises locales qui collaborent à la manifestation ou encore les clubs sportifs de la ville qui n’ont pas pu tenir leurs bars et engranger des recettes l’an dernier».

Quant au déroulement «normal» du festival – le plan N –, on pourrait imaginer qu’il soit déployé dans le cas où des tests rapides seraient effectués à l’entrée du site festivalier. Cette hypothèse a été soulevée par Daniel Koch, ancien chef de la division Maladies transmissibles de l’OFSP, dans une interview donnée à la RTS au début du mois.