NIFFF 2022 – Le panthéon d’épouvante de Joyce Carol Oates L’écrivaine américaine scrute sans complaisance les plaies de son pays depuis soixante ans. À quelques jours du 21e Festival du cinéma fantastique de Neuchâtel qu’elle présidera, cette fan de films d’épouvante nous révèle ceux qui l’ont marquée. Alexandre Lanz

Joyce Carol Oates est l’auteure d’une œuvre tentaculaire (quelque 150 ouvrages) et subtile. Cette figure majeure de la littérature contemporaine est chaque année pressentie pour le Nobel. KEYSTONE

Jeudi 5 mai. Un choc sismique secoue les médias romands: annoncée via un communiqué de presse du NIFFF, la venue de Joyce Carol Oates en tant qu’invitée d’honneur du 21e Neuchâtel International Fantastic Film Festival crée la sensation. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L’auteure américaine de 84 ans multirécompensée et maintes fois pressentie pour le Nobel, qui a publié quelque 150 ouvrages (romans, nouvelles, théâtre, poésie, mémoires, livres jeunesse), figure majeure de la scène littéraire contemporaine et amatrice de cinéma fantastique (elle a d’ailleurs écrit de nombreuses histoires gothiques), présidera le jury international. En attendant d’arriver en Suisse, qu’elle se réjouit de visiter pour la première fois, nous l’avons interrogée sur son œuvre tentaculaire et sur ce qui la nourrit depuis soixante ans.