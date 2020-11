Portrait de Pierre Sturny – Le pape du une roue est un brin «monomaniaque» Multiple champion de monocycle, le Blonaysan de 25 ans aime repousser ses limites et celles de son sport. Romain Michaud

Pierre Sturny est l’un des meilleurs monocyclistes du monde. VANESSA CARDOSO

En voyant Pierre Sturny jouer les funambules sur n’importe quel terrain – le blue-jeans chevillé au corps et les cheveux en bataille – on aime s’imaginer que le coup de cœur eut lieu dès sa première rencontre avec la bécane à une roue. Pourtant, entre lui et le monocycle, cela n’a pas tout de suite été l’idylle. À 13 ans, son meilleur ami est déjà totalement accro, mais les essais sur la selle du copain sont peu concluants. «Je voyais vraiment le monocycle au travers du clown de cirque sur son engin et ça ne me plaisait pas du tout», avoue-t-il timidement.