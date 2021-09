Réforme au Vatican – Le pape François aura des gardiennes du corps Une nouvelle caserne au Vatican devrait être conçue pour accueillir des femmes. Après 500 ans de présence exclusivement mâle, ce serait une révolution. Fabienne Riklin

Il ne sera désormais plus obligatoire d’être un homme pour pouvoir protéger le pape. Getty Images

Si vous êtes corps et âme prêtes à vous sacrifier pour le pape, vous pourrez gagner 1450 euros par mois, nourrie, logée, à condition de mesurer 174 centimètres sous la toise, d’être en bonne santé et citoyenne suisse. Ce profil n’était jusqu’à présent pas rédigé au féminin. Or tout passe, tout lasse, même l’exclusivité masculine dans la garde suisse au Vatican.

Une nouvelle caserne devrait accueillir des gardiennes du pape. Ce nouveau bâtiment, budgété à 50 millions de francs, devrait être équipé pour femmes et hommes. Afin d’offrir plus d’espaces privatifs pour gardiennes et gardiens, la surface sera augmentée de 25%. La caserne est explicitement prévue pour les gardiennes du pape. Jean-Pierre Roth, ex-président de la Banque nationale suisse, est à la tête de la Fondation finançant cette construction. Il sait qu’il est temps d’évoluer: «Dès le départ, nous désirions que ce bâtiment dispose d’espaces destinés aux femmes accomplissant leur service.»