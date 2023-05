Audience au Vatican – Le pape s’adresse aux gardes suisses Samedi matin, le pape François s’est adressé à la Garde pontificale reçue au Vatican, avant que 23 nouveaux gardes suisses prêtent serment dans l’après-midi.

Le pape François entouré de la Garde pontificale ce samedi. KEYSTONE

«Je renouvelle à tout le Corps ma gratitude pour la coopération diligente et généreuse dont je suis le témoin chaque jour». C’est par ces mots que le pape François s’est adressé samedi matin à la Garde pontificale reçue en audience au Vatican. Vingt-trois nouveaux gardes suisses doivent prêter serment dans l’après-midi.

«La Garde suisse pontificale est une grande famille, une communauté vivante et fraternelle. Et comme dans toute famille, on y apprend beaucoup pour la vie. C’est un milieu de formation humaine et chrétienne pour tous», a déclaré le souverain pontife en s’adressant aux nouveaux gardes, aux officiers, aux sous-officiers, à tous les membres du Corps et à leurs familles.

«Dans votre travail quotidien, chaque situation, chaque rencontre peut représenter une occasion de mettre en pratique l’Évangile, d’apprendre du Seigneur et de vivre l’amour fraternel en son nom et avec son Esprit», a encore souligné le pape.

Lors de la cérémonie prévue à 17 h 00 dans la cour de San Damaso, 23 nouveaux gardes suisses prêteront serment. Samedi matin, à 07 h 30, le Corps a assisté à une messe dans la basilique Saint-Pierre célébrée par le cardinal Kurt Koch, préfet du Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens.

Vendredi en fin d’après-midi, la Garde a déposé une gerbe en l’église Santa Maria della Pietà en l’honneur des morts du 6 mai 1527 et la remise des honneurs sur la place des Protomartyrs par Mgr Edgar Peña Parra, substitut pour les affaires générales à la Secrétairerie d’État.

ATS

