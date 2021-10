La question verte – Le papier de toilette écolo, ça existe? Chaque semaine nous répondons à une question sur la thématique du climat, que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Lise Bailat

DR

Star du premier confinement, le papier de toilette est un produit sur lequel les Suisses ont la main lourde. Ce sont les statistiques qui le disent: chaque Helvète en utilise en moyenne 20 kilos par an contre 13 kilos pour le Belge. À défaut d’avoir trouvé une explication convaincante à ce large différentiel, nous avons obtenu des réponses à la question qui nous taraude: le papier de toilette écolo, ça existe?

«Pour le papier de toilette, mais cela vaut aussi pour le papier ménage, nous suggérons d’abord de privilégier le papier recyclé. On évite ainsi d’utiliser des fibres fraîches de bois», explique Pierrette Rey, porte-parole du WWF Suisse. Car qui dit utilisation de fibres fraîches dit aussi risque de déforestation voire de coupes de bois illégales. «Ce risque existe bel et bien. Cela équivaut à jeter des arbres dans la cuvette. C’est pour cette raison que l’on suggère d’utiliser du papier recyclé, qui est aujourd’hui beaucoup plus confortable et moins rugueux qu’il y a quelques années», détaille Pierrette Rey.