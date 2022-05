Enquête un an après – Le paquebot Explorit sort de la tempête Les espaces de loisirs affichent une fréquentation meilleure qu’espérée. Mais nombre de collaborateurs ont quitté le navire d’Y-Parc et les commerçants galèrent. Fabien Lapierre

Prouesse architecturale, la majestueuse rampe en bois de l’atrium en met plein la vue aux visiteurs d’Explorit, le centre de loisirs et découvertes du parc scientifique et technologique d’Yverdon. PATRICK MARTIN

«C’est un bâtiment magnifique. On croyait tous dans ce projet formidable.» Le constat est unanime dans la bouche de la douzaine d’interlocuteurs rencontrés ou contactés. D’anciens employés d’Explorit, des commerçants et autres locataires. La plupart d’entre eux souhaitent rester anonymes, craignant des ennuis. Car la première année d’exploitation de cet impressionnant bâtiment de loisirs, de services et de business les a fait déchanter.