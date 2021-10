L’ésotérisme est à la mode – Le paranormal nous attire? Normal!

Soyons clairs d’entrée, face aux croyances dans le surnaturel, vous ne vous positionnez ni comme un «pro», ni comme un «anti». Quel est le but de votre livre?

Avec le paranormal, c’est un peu comme avec le vaccin contre le Covid. Quand on aborde le sujet, deux fronts se forment immédiatement: d’un côté, les adeptes, qui croient à l’existence de ces phénomènes, de l’autre, ceux qui n’y croient pas. Et cela produit une foire d’arguments, dans un sens ou dans l’autre, souvent peu sympathiques d’ailleurs. Alimenter ce débat autour de l’existence ou non de ces phénomènes ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment s’y prend notre cerveau pour donner du sens à ce que l’on vit, notamment face à des phénomènes qui paraissent inexpliqués ou pour lesquels on n’a pas d’hypothèse solide. Les phénomènes paranormaux sont un excellent prétexte pour s’interroger sur notre façon de voir le monde et de lui donner du sens.