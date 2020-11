Accueil de jour – Le parascolaire au bord de la rupture Les structures de plusieurs communes peinent à trouver des remplaçants pour leur personnel touché. Elles en appellent à la solidarité des parents qui pourraient reprendre leurs enfants à la maison hors horaires scolaires. Thérèse Courvoisier

L’accueil parascolaire assure les repas de midi, mais aussi une présence le matin puis quand les cours prennent fin l’après-midi. KEYSTONE

«Nous avons besoin de votre collaboration pour alléger les groupes d’enfants et nous vous sollicitons pour que vous gardiez à la maison votre/vos enfant/s si vous ne travaillez pas, ou si l’entier des prestations réservées ne vous est pas indispensable.» Le ton de la circulaire envoyée par la cheffe du secteur parascolaire de Lausanne, Chantal Isenring, le 4 novembre à tous les parents des enfants qui fréquentent les APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) est tout sauf alarmiste, mais la situation est grave.

«En début de semaine, je disais encore à M. Payot qu’on tenait le coup, mais il suffit d’une ou deux absences d’éducateurs pour que le système se tende et soit proche de la rupture. Et c’est le cas.» Chantal Isenring, cheffe de l’accueil parascolaire de Lausanne

«Dans certaines structures, on ne sait pas comment on va faire pour accueillir les enfants lundi, explique avec calme une cheffe qui a déjà usé de tous les plans B à sa disposition. En début de semaine, je disais encore à M. Payot qu’on tenait le coup, mais il suffit d’une ou deux absences d’éducateurs pour que le système se tende et soit proche de la rupture. Et c’est le cas.»

Chantal Isenring Afficher plus Cheffe du secteur parascolaire de Lausanne. DR

Des normes strictes à respecter

Si elle avoue ne pas être du genre à «hurler avec les loups», Chantal Isenring a pris la décision de faire appel à la solidarité des parents. «On est vraiment à flux plus que tendu et tout le monde sera touché si nous devons fermer, reprend-elle. Nous devons aussi prendre en compte les maladies lambda, donc les habituelles grippes de saison, mais également des situations un peu folles, comme cet éducateur qui est appelé à faire son service civil!»

Dans le secteur de l’enfance, les normes sont strictes: un adulte formé pour douze enfants. Et comme les remplaçants ordinairement disponibles sont tous pris, la seule légère marge qu’il reste au secteur est de réduire la taille des groupes.

«Si un enfant ne vient plus que deux midis au lieu de quatre, cela pourrait éviter une fermeture et que tous se retrouvent sans solution.» Chantal Isenring

«La priorité reste le bien-être de l’enfant, rappelle Chantal Isenring. Nous voulons maintenir la qualité et la sécurité de l’accueil. C’est pour cela que nous ne pouvons pas accepter de l’aide de n’importe qui. Je ne peux pas engager qui que ce soit sans deux extraits des casiers judiciaires. C’est pour cela que je prends les devants en contactant les parents.»

Quid de la solution des grands-parents? Afficher plus Contrairement à ce qui avait été conseillé lors de la première vague, l’OFSP ne rappelle plus de manière explicite la nécessité d’éviter de faire garder ses enfants par les grands-parents. Pourquoi? Est-ce la situation qui a changé ou simplement les directives? La parole au médecin cantonal vaudois. «C’est vrai qu’il n’y a pas eu de nouvelles recommandations de l’OFSP, reconnaît Karim Boubaker. Nous faisons appel à la responsabilité collective. Les gens ont appris de cette première vague et restent attentifs. Actuellement nous constatons que beaucoup de grands-parents se sont spontanément confinés. D’autres font preuve d’autodétermination et proposent leur aide en prenant des précautions, comme le port du masque. Chacun cherche la meilleure organisation possible et nous misons actuellement sur le bon sens des familles qui savent, comme nous tous, qu’il faut absolument essayer de limiter les contacts au strict nécessaire.»

Celle qui appelle les enfants les «petits loulous» sait que les situations familiales sont difficiles, mais un parent en télétravail ou au chômage technique, c’est une présence à domicile. «Nous faisons donc appel à la solidarité de chacun qui agira librement. Les contrats seront forcément revus en conséquence. Chaque petite aide sera une bouffée d’oxygène pour tous. Si un enfant ne vient plus que deux midis au lieu de quatre, cela pourrait éviter une fermeture et que tous se retrouvent sans solution.» Et qu’ils risquent d’aller les uns chez les autres, ce qui pourrait se révéler catastrophique dans une période où l’on cherche à drastiquement réduire les contacts.

Trois mille inscrits à Lausanne

À Lausanne, le parascolaire concerne 3000 enfants inscrits. «Nous attendons de voir les effets de la circulaire en espérant qu’ils seront suffisants pour que l’on maintienne notre offre. Pour le bien des petits comme de toute la famille», conclut-elle.

D’autres communes du canton sont touchées. À La Tour-de-Peilz, la Fondation des structures d’accueil de l’enfance a écrit jeudi aux parents pour leur demander de limiter si possible la présence de leurs enfants jusqu’à Noël. Deux groupes d’une garderie ont dû être fermés du 4 au 20 novembre, des éducatrices ayant contracté le Covid-19. «Un allégement des groupes pourrait nous permettre de passer le cap sans avoir à fermer tout ou partie de notre institution, soit de renoncer à accueillir les quelque 500 enfants qui fréquentent chaque semaine nos garderies et UAPE (unités d’accueil pour écoliers)», indique le courriel.

Dans la même veine, l’Association pour l’entraide familiale et l’accueil de jour des enfants du Gros-de-Vaud et environs (EFAJE) a adressé un courrier aux parents indiquant que la situation pourrait devenir critique et qu’elle espérait pouvoir compter sur leur aide et leur compréhension.