Du fun pour les jeunes de Corsier – Le parc Chaplin aura droit à une seconde jeunesse L’espace de détente, très prisé, sera sécurisé et réaménagé d’ici à l’été prochain. Avec un accent mis sur les jeux pour enfants. Xavier Crépon

Dans la partie sud-ouest du parc, la place de jeu sera restaurée et plusieurs bandes fleuries seront aussi installées. Xavier Crépon

«Ce parc mérite qu’on lui apporte un peu de fraîcheur. La sécurité de ses jeux n’est plus assurée et son mobilier urbain devient vieillot.» Le municipal corsiéran Pierre-André Debétaz est explicite. Un réaménagement important de cet espace de détente devenait nécessaire. D’ici à l’été prochain, le parc Chaplin sera remis au goût du jour, pour le plaisir des petits et des grands. Pour un peu moins de 700’000 francs, les engins de jeu seront rénovés et le parc sera sécurisé contre les chutes ainsi que les courses des bambins en direction de la route à proximité.

Il y aura de quoi s’amuser

«La plupart de ces jeux et leur sol en tartan des années 1980-1990 sont vétustes. Ils seront démolis pour être remplacés par de nouveaux modèles», promet le responsable de voirie Nicolas Grangier. Dispositifs à eau actionnés par les enfants, place de jeu restaurée ou encore parcours d’agilité verront ainsi le jour dans la partie sud-ouest du parc. «Pour les plus grands, nous avons aussi décidé de mettre en valeur les tables de ping-pong ainsi que les pistes de pétanque, d’installer une station de fitness urbain ou encore de créer toute une zone dédiée au barbecue et au pique-nique.» La déchetterie et le parking resteront, eux, dans leur état actuel.

«Ce parc mérite qu’on lui apporte un peu de fraîcheur.» Pierre-André Debétaz, municipal à Corsier

Du neuf avec du vieux

Autre ancien qui va devoir tirer sa révérence, le séquoia emblématique du parc devra être abattu. «Son état sanitaire ne permet plus d’envisager son maintien à moyen terme, ni même à court terme, explique Michel Ceppi, municipal responsable du projet. Mais il sera recyclé dans la construction de nos différents aménagements.»

«Un bon moyen pour que notre sénescent centenaire puisse rester malgré tout sur le site qui l’a vu croître», se réjouit son collègue Pierre-André Debétaz. La souche de l’arbre permettra par exemple la création d’un tunnel de passage, point de départ du parcours d’agilité.

Pierre-André Debétaz, Nicolas Grangier et Michel Ceppi misent sur une fin de réaménagement pour l’été prochain. Xavier Crépon

Le tilleul bicéphale, source d’inquiétude de deux opposants, tiendra bien quant à lui sur ses racines. Elles se verront même renforcées par un drainage ainsi que par la création d’un matelas protecteur qui stabilisera le terrain.

Réaménager, mais surtout sécuriser

Au sud du parc, le projet prévoit une sécurisation antichute en abaissant le niveau du terrain au pied du mur existant ainsi qu’un garde-corps du côté de la route. «Plusieurs bandes fleuries et des fruitiers seront aussi installés entre les jeux et la route, pour éviter que les enfants ne partent en direction du trafic, détaille Nicolas Grangier. Malgré tous ces aménagements, l’âme du parc restera la même, avec des cheminements qui lui sont propres.»

Les travaux démarreront dès cet automne en deux étapes, pour une fin espérée en mai de l’année prochaine, annoncent les trois hommes, «afin de continuer à faire vivre ce parc si cher aux familles et aux étudiants».

