Pas de péril à cause du coronavirus

Aucune des jeunes sociétés du Parc de l’Innovation de l’EPFL n’est en faillite, directement à cause de la pandémie, rassure son directeur Jean-Philippe Lallement. En télétravail ou dans des labos peu fréquentés, les chercheurs-entrepreneurs ont souffert l’an dernier, mais le plus souvent ils ont trouvé des solutions. Mais comme chaque année, certaines ont des difficultés de trésorerie et doivent cesser leurs activités.

La recherche de nouveaux financements a cependant été plus longue que d’ordinaire et elle a mis plus de temps à se concrétiser, indique le directeur. L’année 2020 s’est déroulée en deux phases. À mi-mars, devant l’incertitude, il y a eu d’abord une certaine panique lorsque les laboratoires et centres de recherche ont été fermés. La réouverture s’est faite après un mois et demi et de manière progressive.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie, obligées d’interrompre leurs expériences, étaient les plus touchées. Certaines ont perdu jusqu’à six mois de travail et ont dû faire appel à de nouveaux financements pour leurs travaux.

Certaines start-up ont profité au contraire de nouvelles opportunités en cette période de pandémie pour lancer des produits dérivés de leurs recherches. D’autre part, relève Jean-Philippe Lallement, beaucoup d’entre elles ne sont pas encore en phase commerciale et n’ont ainsi pas souffert de la chute des affaires. Ces jeunes sociétés avaient aussi droit aux RHT et une partie a bénéficié des prêts Covid. Depuis l’été, Confédération et Cantons – Vaud en tête, «le plus actif» – ont fourni une importante aide sous forme de crédits cautionnés représentant plus de 30 millions pour Vaud (plus du tiers des crédits). Le Parc a aussi fourni son aide. Tout ce mécanisme leur a permis de passer le premier cap et d’affronter la seconde vague. À condition que celle-ci ne tarde pas trop à redescendre. J.-M. C