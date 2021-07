Label «Cité de l’énergie» – Le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut certifié durable Quinze des 17 communes du périmètre se sont vu décerner un label qui distingue sa politique énergétique. Il sera aussi le point de départ pour des actions futures. Noriane Rapin

Le parc et ses communes mettront encore en place des actions concrètes pour plus de durabilité. Marcus Gyger

«Un parc à vivre et à partager dans la sobriété énergétique et la gestion durable des ressources»: telle est la vision qui présidera désormais à la gestion du site qui s’étend de l’Intyamon aux Mosses et de Chillon à Rougemont.

Mercredi soir à Rossinière, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut et quinze des 17 communes qui le composent ont officiellement reçu le label «Cité de l’énergie». Seules manquent Abländschen (Saanen), et Montreux qui possède déjà le label.

Ce programme instauré en 1991 vient certifier les efforts mis en place en matière de durabilité, et prévoit la mise en place d’actions concrètes sur cinq ans au moins. Parmi les 115 propositions, on retrouve l’installation facilitée de panneaux solaires ou encore l’optimisation énergétique des bâtiments communaux.