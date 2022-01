Environnement à La Côte – Le Parc Jura Vaudois lance un observatoire citoyen du paysage Forêts, champs, routes, villages... Le site n’est pas immuable. Pour mesurer les changements, un projet invite le public à exhumer des images anciennes et à réaliser les mêmes prises de vues aujourd’hui. Yves Merz

Carte postale du village de Mollens en 1954, village du pied du Jura. DR

Le même village de Mollens photographié sous le même angle en 2021. On observe notamment la présence de bâtiments agricoles au premier plan, et de panneaux solaires sur quelques toits. DR/Pixyform

Le Parc Jura vaudois (PJV) ne se résume pas à ses forêts et à ses pâturages. Il comprend également des fermes, des routes et des villages, plus enclins au développement. Ces dernières années surtout, ces secteurs ont subi d’importants changements. Mais lesquels? Comment les évaluer? Ces interrogations ont décidé le Parc à lancer un projet d’Observatoire citoyen du paysage, dans le but d’avoir un suivi visuel de l’évolution de ces paysages et de sensibiliser la population à l’importance de les préserver.