Conseil communal – Le Parc naturel régional titille déjà à Sainte-Croix Le projet n’est pas encore vraiment lancé qu’il suscite déjà un débat politique. Les avis tranchés de certains élus promettent des discussions passionnées quand l’étude aura été menée. Extraits. Frédéric Ravussin

Un parc naturel régional se doit d’être apolitique. Par définition. Mais sa préparation en amont ne peut que susciter le débat. Au Café du Commerce, comme au sein d’un organe délibérant. C’est exactement ce qui s’est produit lundi lors de la séance du Conseil communal de Sainte-Croix. Les élus devaient se prononcer sur le renvoi en Municipalité d’un postulat déposé en décembre par Francesca Biermann. La conseillère UDC demande à l’Exécutif d’en étudier les avantages et inconvénients.

La demande ne tombe pas de nulle part. Elle fait suite au souhait exprimé au printemps 2020 par une association née hors de toute autorité officielle de voir éclore un Parc naturel régional balcon du Jura – Val-de-Travers. Il engloberait dix-sept communes (treize vaudoises, quatre neuchâteloises) et couvrirait une surface de 340km² entre Sergey et La Brévine (NE), la frontière française et les communes vaudoises riveraines du lac de Neuchâtel.

«Débat perturbé»

Pas encore officiellement lancé – aucune des communes concernées n’aurait à ce jour été contactée formellement –, le projet titille pourtant déjà. «Le débat a été perturbé par le document annexé au rapport de commission. Le document anticipe plusieurs étapes du projet», a souligné en fin de discussion le socialiste Hugues Gander.

Morceaux choisis. Sur le fond, d’abord. «On est déjà sous tutelle cantonale pour beaucoup de choses. Laissons le choix aux citoyens de se promener où ils veulent. C’est à nous de gérer notre région», martèle ainsi l’UDC Laurent Buchs. «Je ne vois pas comment nous pouvons unir notre territoire (ndlr: comprenez ses spécificités) à celui de Bonvillars. L’appellation parc induit inévitablement le cliché de réserve d’Indiens…» enchaîne le socialiste Jean-Michel Bolens. «Certains ici ne font que démolir un projet qui n’existe même pas encore. C’est incroyable!» rétorque l’UDC Alain Bonnevaux.

«Nous devons donner la mission à la Municipalité de réaliser une étude neutre et circonstanciée.» Philippe Gueissaz, conseiller communal PLR

Sur la forme aussi, les avis fusent. «Que Mme Biermann rejoigne l’association et contacte par ce biais notre commune. Actuellement, il n’y a aucun fondement à ce que la Municipalité n’emmanche ce projet», souligne ainsi le socialiste Helmut Tannenberger, prouvant que la proposition de base a sans doute été mal comprise. L’intention de la postulante n’était en effet pas de demander à la Municipalité de se positionner, ni de mettre en œuvre le projet. «Nous devons simplement lui donner la mission de réaliser une étude neutre et circonstanciée», synthétise le PLR Philippe Gueissaz.

Finalement, c’est chose faite, à une écrasante majorité.