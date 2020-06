Stationnement à Yverdon-les-Bains – Le parcage devient payant dans tout le centre Dès le 6 juillet, il en coûtera 1,50 franc par heure pour se garer dans les dernières zones encore à disque du centre-ville. Frédéric Ravussin

Dès le 6 juillet, il n’y aura plus de place de stationnement gratuite au centre-ville d’Yverdon. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans un mois, il ne sera plus possible de se garer à l’œil au centre-ville d’Yverdon. La Ville prévoit en effet l’introduction de nouveaux régimes de stationnement dès le 6 juillet. Les quelques rues (situées dans les zones à macarons A et B) encore à disque deviendront alors payantes, de même que dans certains secteurs des Rives du Lac.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Plan directeur du stationnement que la deuxième ville du canton déploie depuis plusieurs années. Elles visent à mettre en place une politique équitable à l’échelle de la commune.

Au centre-ville, la durée de stationnement sera limitée à deux heures maximum, pour un tarif horaire de 1,50 franc. Comme c’est le cas dans les autres rues de la zone déjà astreintes à ce régime, le parcage restera gratuit entre 12 h 30 et 13 h 30. «Ces mesures n’impacteront pas les riverains puisque le système de macarons reste inchangé. Et elles devraient permettre de libérer des places de parc dans des rues encore fortement sollicitées par les pendulaires», explique la municipale Valérie Jaggi Wepf.

La zone de loisirs est aussi concernée

Parallèlement, trois parkings situés aux Rives du Lac perdront aussi leur gratuité. À la Jonction, à la Matelote et à la Batellerie, le stationnement coûtera désormais 1 franc de l’heure (ou 6 francs par jour et 25 francs par semaine). Soit le même tarif que sur l’ensemble de la zone de loisirs, plage y compris, afin de garantir une égalité de traitement entre les différents usagers. En outre, il sera interdit de se parquer… à la rue du Parc.

Avec l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, c’est une des dernières étapes du Plan directeur communal du stationnement qui est franchie. «Mais c’est un dossier en perpétuelle mutation, souligne la municipale. Des changements interviendront forcément dès que le chantier du parking souterrain de la place d’Armes aura commencé.»

Quoi qu’il en soit, il ne restera pour ainsi dire plus de places de stationnement gratuites sur le territoire communal à compter du 6 juillet. «À l’exception de quelques zones très excentrées que l’on aimerait régulariser, mais pour lesquelles aucun calendrier n’a encore été prévu», précise Vesna Stankovic, responsable de la filière mobilité d’Yverdon. Il est notamment question du secteur des jardins familiaux. «Nous planchons sur une solution qui ne prétériterait pas les locataires de ces parcelles», conclut-elle.