Euro 2020 – Le parcours de la Nati vous a enthousiasmés, Sommer plébiscité L’équipe de Suisse n’étant malheureusement plus en lice dans la compétition, c’était l’heure de faire le bilan avec vous. Voici les résultats de notre sondage. Corentin Chauvel

Yann Sommer a été pour vous le grand homme de la Nati durant cet Euro 2020. keystone-sda.ch

Le parcours de la Nati à l’Euro 2020 s’est arrêté aussi tristement que cruellement vendredi soir à Saint-Pétersbourg. Passé cette déception, il était temps de vous poser quelques questions sur le parcours des joueurs de Vladimir Petkovic, auxquelles vous avez été plus de 450 à répondre (et nous vous en remercions chaleureusement).

Nous vous avons d’abord demandé si vous alliez continuer à regarder l’Euro malgré l’absence de la Suisse. Ce sera le cas pour une large majorité d’entre vous: parce que vous aimez le football, tout simplement, pour 46%, et parce que vous soutenez une nation toujours en cours pour 21%. Vous êtes tout de même 20,5% à avoir mis un terme aux soirées foot depuis vendredi soir car la Nati n’est plus là.

Et cet Euro, vous le suivez comment? C’est très varié: une courte majorité d’entre vous (32%) n’a regardé que quelques matches contre 27,4% qui ont regardé tous les matches. Ensuite, on retrouve notamment les supporters uniques de la Nati, qui sont 17% et n’ont regardé que les matches de la Suisse.

Mais on retrouve aussi des supporters d’autres pays parmi nos sondés: Italiens pour une écrasante majorité, mais aussi des Portugais, des Espagnols, des Anglais, des Allemands et quelques Français.

Des prédictions pessimistes

Qu’en était-il de vos prédictions pour le parcours de la Nati dans la compétition? Elles étaient plutôt pessimistes: avant le début de l’Euro, vous étiez plus de la moitié à voir les Suisses échouer en huitièmes de finale et 9,5% à ne pas les voir passer le premier tour.

Les raisons de cette prudence étaient multiples, «l’habitude» des éliminations en huitièmes de finale revient souvent.

«Sur le papier, ils ne sont pas au niveau des meilleures équipes européennes! Manque de buteurs, défense approximative, lenteur dans le jeu. Bien que tous ces défauts se soient bien éclipsés lors des trois dernières rencontres et qu’on voie qu’ils peuvent élever le niveau de leur jeu grâce à la cohésion d’équipe», explique Anne.

Clément, qui n’imaginait pas la Nati sortir des poules, indique pour sa part que «les résultats en amical n’étaient franchement pas encourageants, tout comme l’état de forme des joueurs». Il pensait aussi la Turquie bien plus forte.

Pour les plus optimistes: 26% les voyaient arriver en quarts de finale, 6,4% en demies, 2% en finale et 1,9% remporter le trophée. Les Suisses «sont arrivés dans les quatre meilleurs de la Ligue des nations en 2019», rappelle Vera, qui les envoyait dimanche à Wembley.

Entre enthousiasme et surprise

La Nati est donc bien allée jusqu’en quarts, une performance historique qui a «enthousiasmé» 75% d’entre vous et «surpris» 26,6%. Les «enthousiastes» ne tarissent pas d’éloges sur les joueurs de Vladimir Petkovic.

«Je ne pensais pas qu’ils me feraient autant vibrer, je ne suis pas fan de foot mais là c’était extraordinaire», écrit ainsi Laurence. «Ils ont montré un bel esprit d’équipe et une belle intelligence de jeu, malgré l’absence de stars», renchérit Pierre-François.

Les «surpris», eux, le sont en raison d’un premier tour «médiocre» et du fait d’avoir éliminé la France (qui revient aussi souvent comme le principal plaisir des «enthousiastes»): «Normalement, l’équipe de Suisse n’a pas les nerfs assez solides lors des grands événements», complète Andy.

Puis nous avons aussi une petite minorité de «pas étonnés» (5,7%) et de «sans émotion particulière» (5,4%). Ces derniers s’expliquent: «C’est le match contre la France qui a été exceptionnel dans son scénario. Sinon la prestation de l’équipe de Suisse n’a rien d’extraordinaire», douche François.

Justement, cette qualification contre la France, que vous avez été nombreux à évoquer, pourquoi avait-elle une saveur si particulière? «Parce que c’est la France», tout simplement, pour 44,2%, «parce que c’est le champion du monde», pour 23,9%, et «parce que c’est une grosse équipe», pour 23,6%. Un peu moins de 10% des interrogés n’ont pas ressenti de sentiment particulier du fait que ce soit la France en face.

«J’ai découvert une autre équipe de Suisse»

Une telle épopée, plutôt inattendue au vu du premier tour, crée forcément du lien. Nous vous avons ainsi demandé si votre attachement pour la Nati avait changé après ce magnifique Euro.

Les résultats sont plutôt serrés: 55% d’entre vous ont gardé la même passion tandis que 45% apprécient encore plus la sélection désormais. «J’aime la Suisse de tout mon cœur, qu’importe leur résultat», dit Yvan, à l’image d’autres fidèles supporters.

Nicolas, lui, a retrouvé la fougue grâce à cette compétition: «Avant je peinais à m’identifier à cette équipe composée de joueurs qui semblaient capricieux et peu concernés par l’amour du maillot. Ils ont réussi à créer une unité entre eux et à tout donner.» Et Marine de renchérir: «J’ai découvert une autre équipe de Suisse.»

Pour terminer, nous vous avons demandé de nommer «le» Suisse (joueur ou entraîneur) de cet Euro. Sans grande surprise, l’immense majorité des suffrages (67,2%) revient au gardien Yann Sommer. Il devance Granit Xhaka (18,6%) et Vladimir Petkovic (6,4%). Les quelques autres joueurs proposés (Shaqiri, Seferovic, Freuler, Embolo) se partagent le reste des voix.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.