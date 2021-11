Cyclisme – La première édition du Tour de Romandie Féminin dévoilée L’épreuve se déroulera en octobre 2022 et proposera trois étapes dans les cantons de Vaud, du Valais et de Genève. Chris Geiger

Le Tour de Romandie proposera une version féminine en 2022. keystone-sda.ch

En marge de la 75e édition du Tour de Romandie (26 avril au 1er mai 2022), l’épreuve dirigée par Richard Chassot a confirmé mardi matin une version féminine dès l’année prochaine. Inscrite d’emblée au calendrier World Tour, cette dernière se déroulera sur trois jours, du 7 au 9 octobre.

La course proposera trois étapes bien distinctes. La première se courra en boucle autour de Lausanne, avec départ et arrivée dans la capitale olympique. Le peloton, composé de 100 à 120 athlètes des 15 équipes World Tour, aura ensuite droit à une étape de montagne entre Sion et Thyon 2000. Finalement, la dernière étape arrivera à Genève. Si la ville de départ doit encore être confirmée, Fribourg tiendrait la pole position. Le plan B se nommerait Neuchâtel.

A noter encore que l’épreuve a reçu le feu vert de la RTS pour la production et la diffusion des images en direct.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.