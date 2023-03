En cas de séparation ou de divorce – Le parcours pénal des pères qui ne paient pas la pension alimentaire Dans le canton, plus de 3800 dossiers de recouvrement de pensions alimentaires étaient en cours fin 2022. Pendant ce temps, ce sont les contribuables qui passent à la caisse. Marie Maurisse

Mardi 28 février, 9 heures. Un aimable huissier du Tribunal de police de Lausanne, avec sa jolie barbe grise, annonce à la cantonade que le prévenu est coincé dans les bouchons. Vingt minutes plus tard, le parquet grince sous les pas de Mehmet*, 45 ans, qui arrive au pas de course. Né au Liban, il vit en Suisse depuis les années 80. Un pull beige Tommy Hilfiger, des bottines fourrées, et d’immenses cils qui clignent sur des yeux bleu turquoise. En ce matin frileux, ce Fribourgeois pourrait voir sa vie basculer.