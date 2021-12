Consommation – Le parfum, ce produit pas comme les autres qui se décline à tout vent L’ouverture récente d’une nouvelle enseigne à Lausanne met l’accent sur un marché très hétéroclite. Alain Detraz

Bouquet Suprême, la boutique de Valéry Pelendo Nadonye propose des fragrances qu’il décrit comme «gourmandes». En plus de ses ventes privées, il compte se démarquer en organisant différents événements autour du parfum. Patrick Martin

À Lausanne, une nouvelle parfumerie a ouvert ses portes. Plus simple que les codes du luxe habituel qu’évoque le monde des fragrances parisiennes, son propriétaire propose une gamme de parfums qu’il a baptisée Bouquet Suprême. En inversant les mots de cette nouvelle enseigne, on retrouve le nom d’un parfum d’Yves Saint Laurent. Or, rien ne s’oppose à l’utilisation de ce nom dans un monde aux effluves insaisissables.

C’est en visitant Grasse (F), capitale mondiale de la parfumerie, que Valéry Pelendo Nadonye s’est épris des senteurs. «Je suis tombé amoureux d’une fragrance et, avec mon épouse, on s’est dit qu’il fallait ramener ce concept en Suisse», raconte ce père de famille, qui joue également le rôle d’entraîneur au Lausanne Sport.