Les Verts lausannois osent présenter trois candidats à la Municipalité de Lausanne. Leurs dirigeants le préconisent, la base devrait les suivre. À Lausanne, les Verts estiment aujourd’hui être à même de tenir tête au Parti socialiste. Ils ne veulent plus y être soumis, comme ils le sont sur le plan cantonal. Ils tentent de tirer tous les profits possibles des derniers suffrages connus, ceux des élections fédérales de 2019, qui les hissent au niveau des alliés roses. En plus de cette égalité des forces, les Verts se savent sur une pente électorale pour l’instant ascendante, alors que les roses ont régressé.

L’annonce est un petit coup de tonnerre dans le ciel calme de l’alliance rose-rouge-verte de Lausanne. Les citoyens sont habitués à voir cette sacro-sainte trinité politique se régénérer à chaque échéance électorale. Depuis 2011, elle joue la même partition dès le premier tour. Depuis 2006, elle ne laisse qu’un seul strapontin au Parti libéral-radical. Elle a pris la majorité en 1990 déjà.

À quoi tient cette alliance depuis trente ans? À un programme plus ou moins commun, à une gestion plus ou moins tranquille des carrières. Au XXIe siècle, cette alliance a aussi profité de la menace de la montée de l’UDC. Ce danger n’en est plus vraiment un pour elle en 2021. Un argument de plus qui permet aux Verts de revendiquer leur indépendance.

Sur le papier, le Parti écologiste pourrait devenir le premier parti de la capitale vaudoise au parlement communal. Pour réussir ce pari qui le placerait, espère-t-il, en position dominante, il doit continuer à progresser dans les cœurs et les âmes, récupérer les déçus d’un socialisme pas assez verdoyant pour eux, et séduire l’électorat jeune et anti-institutionnel que le vieux parti à la rose peine à convaincre.

Le Parti socialiste aurait quant à lui l’avantage de pouvoir compter sur une alliance avec le Parti ouvrier populaire (POP), qui en a bien besoin. Les Verts, justement, ont plutôt intérêt à parier sur une déroute de l’élu communiste. Mais ce scénario est improbable, tant que la présence d’un popiste est précieuse pour le PS. D’abord parce qu’elle augmente sa force électorale. Ensuite parce qu’elle rassure les consciences socialistes angoissées par leur propre dérive bobo.