Capitale ouverte – Le pari risqué de Madrid En laissant les bars, restaurants, commerces et lieux culturels ouverts en pleine troisième vague, la ville maintient l’économie en marche, quitte à freiner la baisse des contagions. Cécile Thibaud, Madrid

Le Teatro Real est le seul opéra européen à avoir maintenu sa programmation sans interruption depuis juin dernier, avec un public restreint. Madrid, le 14 janvier 2021. AFP

L’apéritif s’éternise, ce samedi soir à la terrasse du café Moderno, sur la place des Comendadoras, dans le centre de Madrid. Les braseros à gaz chauffent la terrasse et les clients ouvrent leurs parapluies pour résister aux averses. Pas question de gâcher la soirée pour quelques gouttes de pluie. «On a le sentiment d’être des privilégiés, partout ailleurs en Espagne, le couvre-feu est strict. Alors on en profite, c’est presque la vie d’avant», reconnaît Lucia Bermudez, étudiante en ingénierie industrielle, en attrapant quelques olives. «Mais nous sommes prudents, nous restons en petits groupes et nous portons des masques», insiste sa voisine Luna Obejo, étudiante en gestion.