Nouvelle place d’Armes à Yverdon – Le parking souterrain ne séduit pas le Canton L’Administration cantonale jette un regard critique sur le projet qui devait pourtant redessiner le centre de la deuxième ville vaudoise. Il va falloir revoir les plans. Erwan Le Bec

Enterrer les voitures dans un ouvrage de 1000 places, réaménager la rue des Remparts, planter un vaste «Central Park» au centre et changer le visage d’Yverdon, c’est ce que vise le projet de nouvelle place d’Armes, lancé en 2010. Jean-Paul Guinnard

Le courrier tant attendu est arrivé en juin dernier, et la Municipalité s’est bien gardée de s’en faire l’écho. Dossier du siècle, parce qu’Yverdon en rêve depuis les années 60 mais aussi parce qu’il est à même de métamorphoser la ville, le projet de nouvelle place d’Armes et de parking souterrain, entre la gare et le centre historique, s’est heurté à un avis défavorable du Canton au sortir de l’examen préalable.

Plusieurs aspects doivent être améliorés, et il ne s’agit pas que de détails. Selon nos informations, la volumétrie de l’ouvrage d’un millier de places n’est pas justifiée, estime la Direction générale de la mobilité et des routes. L’analyse des effets sur le réseau urbain yverdonnois fait défaut, de même que sur le trafic et sur la politique générale de mobilité de la région.