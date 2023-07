Sports de rue à Vevey – Le parkour et le street workout accaparent le Jardin du Rivage Samedi, le parc public du bord du lac s’est transformé en terrain acrobatique et artistique. Steven Kakon

Le Jardin du Rivage de Vevey se transforme en terrain acrobatique et artistique. Ici, Noa Heinze, du team Target Freerunning, participe à une compétition de parkour. 24 heures/Christian Brun

Sous les encouragements du public, un jeune homme trébuche presque après avoir franchi les obstacles du parcours au pas de course. Pendant ce temps, de jeunes enfants s’échauffent dans le cadre d’ateliers participatifs.

Samedi, les sociétés de gymnastique Vevey-Ancienne et Vevey Jeunes Patriotes ont métamorphosé le Jardin du Rivage à Vevey pour accueillir la première édition de «Vevey Trace», une compétition de parkour ainsi que des démonstrations et des initiations de gymnastique aux agrès et de street workout.

Mélange de qualités

L’idée consiste à mélanger ces disciplines voisines et à les saupoudrer d’une touche artistique. Le parkour, associé à la dynamique, met à l’honneur la rapidité et la créativité de mouvement. Quant au street workout («gym de rue»), il allie force brute et technique. «On voulait mettre en avant des sports de mouvement, d’élégance et acrobatiques» explique Benjamin Vurlod, président de Vevey Jeunes Patriotes et membre du comité d’organisation de Vevey Trace.

«On voulait mettre en avant des sports de mouvement, d’élégance et acrobatiques.» Benjamin Vurlod, président de Vevey Jeunes Patriotes et membre du comité d’organisation de Vevey Trace

«On aimerait créer des liens entre le sport et l’art», poursuit l’organisateur. Les deux sociétés de gymnastique, historiquement concurrentes bien que liées à la Fédération suisse de gymnastique (FSG), ont ainsi décidé de s’allier pour «se donner l’opportunité de collaborer et d’évoluer ensemble dans les compétitions». Si le parkour semble connaître un succès particulier en bénéficiant d’une certaine exposition sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’«il est plus accessible, étant donné qu’il peut se pratiquer sans infrastructure», analyse Benjamin Vurlod. À cela s’ajoute «une forme de liberté que l’on ne retrouve pas dans la gymnastique».

Accès au haut niveau

Sur place, les départs en vacances se font sentir. «On aimerait toujours plus de monde», glisse un bénévole qui a participé au montage des structures. La compétition – clôturée avec une silent party en début de soirée – faisait partie du Swiss Parkour Series qui confronte les athlètes dans différentes villes du pays. À l’issue de la journée ensoleillée, le classement des participants a ainsi permis aux meilleurs d’accéder ensuite à des compétitions de haut niveau. Une expérience que Benjamin Vurlod souhaiterait renouveler dans une seconde édition.

En attendant, les amateurs de mélanges de sports se retrouveront à Territet pour la 6e édition du Waterings Contest. Des gymnastes aux anneaux réaliseront des figures à plus de 6 mètres de la surface de l’eau, avant d’y plonger.

