Suisse – Le Parlement a son équipe de foot féminine, le FC Helvetia Le FC Helvetia est composée de conseillères nationales et aux Etats. Il espère jouer son premier match à la session de printemps 2021

«C’est l’occasion de mêler la politique et le plaisir, on est de tous les partis, toutes les régions, toutes les langues», a souligné la conseillère aux Etats Johanna Gapany (PLR/FR) à Keystone-ATS. Les joueuses s’entraîneront une fois par session et espèrent pouvoir faire un match par session également.

La première rencontre devrait se tenir à la session de printemps 2021, contre un adversaire qui n’est pas encore connu. Les footballeuses ne seraient pas contre affronter l’équipe masculine du Parlement. «Ce serait une jolie histoire à raconter quel que soit le score à la fin», selon la conseillère nationale Léonore Porchet (Verts/VD).

La conseillère fédérale Viola Amherd a salué la création de cette première équipe féminine au Parlement. «Helvetia vous appelle aussi à jouer au football, et vous avez répondu présentes», a lancé la ministre des Sports, rappelant que les footballeuses ont dû se battre longtemps pour être reconnues.

