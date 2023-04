Débâcle de Credit Suisse – Le parlement attaque la crédibilité du Conseil fédéral Le National gifle le gouvernement en refusant la garantie de 109 milliards. La session spéciale laissera des traces sur le recours au droit d’urgence. Florent Quiquerez

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter n’a pas réussi à calmer la grogne du parlement. Keystone

Il y aura un avant et un après cette session sur Credit Suisse. L’événement qui laissera des traces s’est construit dans la nuit de mardi à ce mercredi avant de se concrétiser dans l’après-midi. Par deux fois, une majorité du National – composée du PS, des Verts et de l’UDC – a refusé de donner son aval aux 109 milliards de garantie libérés par le gouvernement pour le rachat de la banque. Laissant Le Centre, le PLR et les Vert’libéraux – et surtout la ministre des Finances Karin Keller-Sutter – défaits. Et même si ce refus ne change rien sur le fond, le signal donné secoue la Coupole fédérale.