Pierre Maudet acquitté – Le parlement devrait repenser l’acceptation d’un avantage Après l’acquittement en appel de l’ancien ministre genevois Pierre Maudet, des voix s’élèvent pour réclamer une refonte de la norme anticorruption. Julien Culet

Pierre Maudet, lors de la deuxième journée de son procès devant la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Peut-on être ministre et se faire offrir un voyage tous frais payés d’une valeur de 50’000 francs? La Chambre genevoise d’appel et de révision a estimé cette semaine que ce n’était pas pénal, en acquittant Pierre Maudet. Il avait pourtant été condamné à des jours-amende avec sursis en première instance, ce printemps. Les partisans de l’ancien ministre exultent, et ses opposants font grise mine. À gauche, on s’étonne qu’un cadeau de cette valeur ne relève pas du pénal et on réclame une révision de la loi sur l’acceptation d’un avantage, au titre de laquelle Pierre Maudet était poursuivi.