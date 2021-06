Procréation médicalement assistée – Le Parlement français autorise la PMA pour toutes Les députés français ont adopté mardi un projet de loi permettant aux couples de femmes et aux femmes célibataires de recourir à l’assistance médicale à la procréation.

Le gouvernement table sur des premiers «parcours de PMA» dès la fin de l’été et des premiers enfants conçus ainsi avant fin 2021. Keystone

Via un dernier et large vote de l’Assemblée, le Parlement a adopté définitivement mardi le projet de loi de bioéthique et sa mesure emblématique d’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Au terme de près de deux ans de navette parlementaire, la promesse de campagne d’Emmanuel Macron a été validée par 326 voix contre 115 et 42 abstentions, par-delà les clivages partisans. Le gouvernement table sur des premiers «parcours de PMA» dès la fin de l’été et des premiers enfants conçus ainsi avant fin 2021.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.