Finances publiques – Le parlement préserve l’accord Canton-Communes sur la facture sociale Les Communes auront 40 millions de moins à payer l’an prochain. Les partisans de l’initiative «SOS Communes» ont demandé en vain que le Canton reprenne l’entier de la facture sociale. Jérôme Cachin

Le Grand Conseil a largement rejeté l’amendement déposé par les partisans de l’initiative «SOS Communes». KEYSTONE

Le score est sans appel. Par 92 voix contre 33 et 6 abstentions, le Grand Conseil a balayé l’amendement des députés partisans de l’initiative «SOS Communes», soutenue par l’Association de communes vaudoises (minoritaire) de transférer l’entier de la facture sociale au Canton. Elle est aujourd’hui de 1,8 milliard. La gauche et une grande partie de la droite l’ont emporté contre une minorité de la droite et du centre.

Pour le socialiste Pierre Dessemontet, l’accord conclu entre le gouvernement et l’Union des communes vaudoises (majoritaire), «donne de l’air à ces dernières»: déjà 40 millions en 2021. Au contraire, le PLR Pierre-André Romanens, de Coppet, qui porte l’amendement, l’accord a des effets trop lents. Ce n’est qu’en 2028 qu’il porterait ses fruits. La part des Communes serait alors de 36%. Josephine Byrne Garelli, PLR de Rolle, se bat aussi: elle assure que 33% des recettes fiscales des Communes vont à la facture sociale, alors que le Canton n’y consacre que 17% des siennes.