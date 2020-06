Brigue – Le Parlement valaisan a renouvelé son perchoir Gilles Martin (PDC) a laissé sa place de président du Grand Conseil valaisan au socialiste de 47 ans Olivier Turin.

Le socialiste Olivier Turin a été élu lundi président du Grand Conseil valaisan à la Simplonhalle de Brigue. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le président du Grand Conseil valaisan sortant Gilles Martin a poussé la chansonnette dans la Simplonhalle de Brigue. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON 1 / 2

Le socialiste Olivier Turin a été élu lundi président du Grand Conseil valaisan par 113 voix sur 128. Il succède à Gilles Martin (PDC), qui a conservé son fauteuil plus longtemps en raison de la pandémie et n’a pas hésité à pousser la chansonnette.

Le nouveau président Olivier Turin, 47 ans, est député au Grand Conseil valaisan depuis 2009, et vice-président de la commune de Collombey-Muraz. Ingénieur HES en environnement, il travaille comme indépendant auprès de divers employeurs.

Le Haut-Valaisan Manfred Schmid (PDC) a été élu à la première vice-présidence du parlement cantonal. Quant à la deuxième vice-présidence, elle sera assumée par Xavier Mottet (PLR).

Sur un air de Pierre Perret

Gilles Martin aurait dû céder son fauteuil de président le 8 mai. Mais la pandémie en a décidé autrement et c’est finalement plus d’un mois plus tard, à la Simplonhalle à Brigue, où le parlement valaisan siège exceptionnellement, qu’il a transmis le flambeau.

Mais avant de laisser sa place, il s’est coiffé d’un canotier et a chanté «Tout, tout, tout, moi je sais tout du parlement» sur l’air de la célèbre chanson «Le Zizi» de Pierre Perret. Son portrait humoristique des travées du parlement cantonal a été fortement applaudi par le plénum.

( ATS/NXP )