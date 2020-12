Lausanne – Le parlement vaudois valide un nouveau paquet d’aide économique Les mesures pour compenser les effets de la pandémie proposées par l’Exécutif fin novembre ont été approuvées par le Grand Conseil. L’enveloppe a même augmenté de 22 millions.

Les parlementaires vaudois ont validé mardi les mesures économiques présentées fin novembre par le Conseil d’Etat pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. La nouvelle enveloppe est même passée d’environ 90 millions à près de 115 millions de francs, soit 22 millions supplémentaires.

Le Grand Conseil devait débattre et donner son feu vert sur cinq décrets urgents relatif à ce soutien cantonal: indemnisation pour les établissements contraints à la fermeture ordonnée par l’Etat, aide pour les cas de rigueur, augmentation du fonds de soutien à l’industrie, complément aux RHT et renouvellement de l’opération WelQome de soutien aux commerces et au tourisme.

Mercredi dernier, les députés avaient facilement accepté d’entrer en matière sur ces cinq dispositifs. Tous les groupes politiques avaient globalement affiché leur soutien. Ensuite, les débats s’étaient portés sur un long et fastidieux affinage de ces mesures. Si plusieurs amendements ont visé des aspects très technico-juridiques sur la forme, d’autres étaient plus substantiels sur le fond.

En premier débat, les parlementaires avaient validé les deux décrets ayant trait aux indemnités pour les établissements contraints à la fermeture et les cas de rigueur, soit un paquet global de 50 millions de francs. Mardi, ils ont poursuivi ce premier débat sur les trois autres décrets, enchaînant ensuite immédiatement sur le deuxième débat pour chacune de cinq mesures.

Propositions de dernière minute

Et c’est le gouvernement lui-même qui est arrivé avec une proposition d’augmenter l’aide pour les cas de rigueur mardi matin à l’entame de ce deuxième round de discussions. Le conseiller d’Etat en charge de l’économie Philippe Leuba a en effet annoncé un amendement portant à 42 millions de francs, au lieu des 20 millions initiaux, la somme pour ces cas de rigueur.

Dans la foulée, le ministre est venu aussi avec un autre amendement gouvernemental visant à «adapter» la limite de 40% de perte de chiffre d’affaires pour les entreprises, un des critères pour toucher l’aide cantonale pour les cas de rigueur. Le canton souhaite ainsi un assouplissement du seuil selon des critères concrets de gravité, a expliqué en substance M. Leuba.

Il répondait ainsi à un amendement du député Vert Raphaël Mahaim, déposé la semaine passée lors du premier débat, souhaitant supprimer cette limite des 40%. Satisfait, l’élu écologiste a retiré son texte.

Face à ces propositions de dernière minute du Conseil d’Etat, les parlementaires se sont montrés unanimes à accélérer les débats pour voter les cinq volets des mesures d’aide présentées le 25 novembre. En vote final, la plupart l’ont été à l’unanimité ou alors à une très large majorité.

Amendements refusés

Les députés ont donc aussi dit oui à l’allocation de huit millions de francs au fonds de soutien à l’industrie, qui s’ajoutera à un solde disponible de douze millions et s’élèvera ainsi à 20 millions. Il s’agit là de soutenir le tissu industriel vaudois qui s’attend à vivre un premier semestre 2021 particulièrement difficile.

Dans ce débat, les élus ont largement balayé un amendement de la gauche de la gauche. Le groupe Ensemble à gauche/POP proposait de conditionner l’aide au non versement de dividendes pour l’année 2021.

Les parlementaires ont aussi validé un montant de 15 millions pour couvrir le 10% des salaires du mois de novembre des employés au bénéfice de la RHT travaillant dans des entreprises dont la fermeture a été ordonnée par le gouvernement. Ils toucheraient ainsi 90% de leur salaire au lieu des 80% actuels. Cette mesure ne concerne que les secteurs fermés par le canton en novembre.

Les élus ont en revanche refusé un amendement socialiste qui demandait de pousser l’augmentation de la couverture à 20% pour arriver au 100% du salaire. Après de longues discussions, ils ont aussi de justesse refusé un amendement PS-PLR donnant la possibilité au Conseil d’Etat de prolonger ce soutien financier pour le mois de décembre.

Le dernier volet du paquet économique concernait l’opération WelQome 2, qui a déjà été lancée cet automne, pour 18 millions de francs. Ce sont au total 20 millions qui sont désormais à disposition, puisque deux millions ont pu être pris sur le solde de WelQome 1 lancé l’été dernier. Les députés ont de justesse accepté que les bars et les discothèques soient pris en compte dans ce soutien.

ATS