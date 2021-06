Lutte contre le bruit – Le parlement veut punir les fous du volant et du guidon Après le National, les États chargent le Conseil fédéral d’agir contre les nuisances sonores liées au trafic routier. Arthur Grosjean , Berne

Pétarader dans un «tuning show» passe encore. Mais pas dans les rues des villes, car cela met les habitants sur les nerfs. Les élus fédéraux entendent agir pour que cela cesse. Pascal Frautschi

Vous connaissez les films «Fast and Furious» avec le chauve aux gros biscotos Van Diesel et les voitures trafiquées à mort? Si ce n’est pas le cas, disons que l’action se résume à des courses-poursuites d’enfer avec des autos vrombissantes et des conducteurs qui adorent faire crisser leurs pneus à 200 à l’heure.

À Berne, on n’aime pas du tout ce genre de cinéma dans les rues suisses. Après le Conseil national, le Conseil aux États a décidé ce mardi de serrer la vis aux fous du volant et du guidon. Le vote a claqué net puisqu’il s’est joué à 34 voix contre 7 en faveur d’une plus grande répression. Cela va se traduire par des amendes plus élevées, la confiscation de véhicules trafiqués ou la pose de radars antibruit.