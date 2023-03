Non aux armes pour l’Ukraine – Le parlement vote pour une neutralité militaire stricte Les deux Chambres refusent de faciliter la livraison d’armement suisse à l’Ukraine en guerre. PS, PLR et Centre se révèlent divisés. Arthur Grosjean - Berne

Le parlement donne raison au Conseil fédéral en refusant de faciliter la réexportation d’armement en faveur de l’Ukraine. KEYSTONE

Non, c’est non! Alors que les pressions européennes s’accentuent, que de nombreux élus réclament un geste de la Suisse en faveur des pays qui soutiennent militairement l’Ukraine, le parlement fédéral se cabre. Il a refusé par deux fois cette semaine un assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Le National a dit non ce mercredi, deux jours après le Conseil des États. Les débats ont été émotionnels, puisqu’ils touchaient à une valeur fondamentale suisse: la neutralité.