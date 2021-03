Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Drame de Bex – Le Parquet demande l’acquittement du policier Le procureur Eric Mermoud a requis ce mercredi l’acquittement de l’agent qui avait abattu Hervé Mandundu à Bex le 6 novembre 2016 lors d’une intervention. Flavienne Wahli Di Matteo DÉVELOPPEMENT SUIT

La famille d’Hervé Mandundu veut comprendre ce qui est arrivé. Gilles Emmanuel Fiaux.

Au terme d’une longue démonstration revenant sur tous les faits de la nuit funeste, le procureur Eric Mermoud a annoncé ce mercredi qu’il abandonnait les charges contre le policier, réclamant l’acquittement au nom de la légitime défense.

«C’était une attaque immédiate, en cours, réelle, sérieuse et on ne peut demander à ce policier, dans ces circonstances, d’être en mesure de faire une prise d’arts martiaux qui pourraient neutraliser son agresseur.» Eric Mermoud, Procureur

«Hervé Mandundu était près de lui au moment où les coups de feu ont été tirés. C’était une attaque immédiate, en cours, réelle, sérieuse et on ne peut demander à ce policier, dans ces circonstances, d’être en mesure de faire une prise d’arts martiaux qui pourraient neutraliser son agresseur. On n’est pas dans un groupe d’intervention! Dispose-t-il d’un autre moyen? Il n’a pas de taser. L’immédiateté de cette attaque rend l’usage de l’arme à feu légitime. J’estime qu’il était en état de légitime défense.»