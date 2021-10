Accusation de viol – Le Parquet requiert un non-lieu pour Luc Besson

Le cinéaste est accusé de viol depuis plus de trois ans par l’actrice Sand Van Roy.

Il revient désormais à la juge d’instruction en charge de ce dossier de confirmer ou non ce non-lieu. Dans ce dossier, Luc Besson, qui conteste les accusations, n’a pas été mis en examen mais seulement placé sous le statut moins incriminant de témoin assisté le 25 janvier dernier, à l’issue d’une longue audition.

Le Parquet de Paris a requis vendredi un non-lieu pour le cinéaste Luc Besson, accusé de viol depuis plus de trois ans par l’actrice Sand Van Roy, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Elle confirme ainsi une information du «Parisien».

«Ce sont des réquisitions logiques et cohérentes avec la réalité du dossier et de l’enquête», a réagi auprès de l’AFP l’avocat du cinéaste, Me Thierry Marembert. «Sa position n’a jamais varié», a rappelé Me Marembert. «Il a envie de refermer cette parenthèse et de reprendre une vie normale.»

«Scandale judiciaire»

L’un des avocats de Sand Van Roy, Me Francis Szpiner, a dénoncé «un scandale judiciaire», regrettant notamment que la nouvelle juge d’instruction désignée pour mener cette affaire médiatique ait refusé «d’organiser une confrontation entre la plaignante et l’auteur».

L’actrice belgo-néerlandaise avait porté plainte pour viol le 18 mai 2018 contre l’influent producteur et réalisateur français au lendemain d’un rendez-vous avec lui dans un palace parisien. Deux mois plus tard, elle avait dénoncé d’autres viols et agressions sexuelles, commis selon elle au cours de deux années d’une «relation d’emprise professionnelle» avec Luc Besson.

Ces plaintes avaient été classées sans suite en février 2019 par le Parquet de Paris qui estimait n’avoir pu «caractériser l’infraction dénoncée». L’actrice avait alors déposé une plainte avec constitution de partie civile qui avait débouché sur l’ouverture d’une information judiciaire en octobre 2019 pour «viols».

Plusieurs accusations

Sa cliente «n’est pas surprise» par la position du Parquet, «puisqu’elle sait qu’obtenir justice est le parcours du combattant, mais elle est tenace», a-t-il ajouté.

Après la plainte de Sand Van Roy, huit autres femmes avaient accusé le réalisateur du «Grand Bleu» de gestes déplacés, voire d’agressions sexuelles, dans des témoignages recueillis par Mediapart, pour des faits en grande partie prescrits.

«Je n’ai jamais violé une femme de ma vie. Je n’ai jamais levé la main sur une femme. Je n’ai jamais menacé une femme. Je n’ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit», avait balayé en 2019 le réalisateur de «Subway» et «Nikita».