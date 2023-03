Estonie – Le parti de la première ministre Kaja Kallas gagne les législatives Pour gouverner, le Parti de la réforme de Kaja Kallas devra former à nouveau une coalition avec un ou plusieurs partis siégeant au Parlement estonien.

Le Parti de la réforme (centre-droit) de la première ministre Kaja Kallas a remporté les élections législatives de dimanche en Estonie avec 31,6% des voix, devant la formation d’extrême droite EKRE (16%), selon le décompte quasi-définitif des résultats.

Pour gouverner, le Parti de la réforme devra former, tout comme lors de la législature qui s’achève, une coalition avec un ou plusieurs partis siégeant au Parlement qui compte 101 sièges. Le Parti du centre (centre-gauche) a remporté 14,7% des voix, Eesti 200 (libéral) 13,5%, le Parti social-démocrate 9,4% et Isamaa (conservateur) 8,3%, selon la Commission électorale.

Interrogée par la presse, la première ministre sortante s’est dite satisfaite des résultats, tout en voulant attendre les décomptes définitifs. «C’est beaucoup mieux que ce que nous attendions, a déclaré Kaja Kallas. Nous avons exclu la coalition avec EKRE et je maintiens mes propos comme je l’ai fait en 2019». Si les résultats devaient se confirmer, le Parti de la Réforme dépasserait son résultat d’il y a quatre ans (28,9%) et obtiendrait 38 sièges (+4).

Aide à l’Ukraine

Populaire parmi les entrepreneurs et les jeunes professionnels, le Parti de la réforme a promis de porter les dépenses militaires à au moins 3% du PIB et d’alléger la fiscalité des entreprises. Cette formation veut aussi faire adopter une loi approuvant les partenariats civils entre personnes de même sexe.

Membre de l’Union européenne et de l’OTAN, l’Estonie, pays de 1,3 million d’habitants, a pris la tête des appels internationaux lancés l’année dernière en faveur d’une aide militaire accrue à l’Ukraine face à l’invasion de la Russie. L’aide militaire estonienne à l’Ukraine représente actuellement plus de 1% de son PIB, soit la contribution la plus importante de tous les pays par rapport à la taille de leur économie.

«Je pense qu’avec un mandat aussi fort, cela ne changera pas», a déclaré Kaja Kallas dimanche. «Les autres partis – à l’exception d’EKRE et peut-être du Centre – ont choisi la même ligne. Je pense donc que nous pouvons trouver un terrain d’entente ici», a-t-elle ajouté.

