Election régionale en Russie – Le parti de Poutine présente des sosies face à un candidat de l’opposition Même nom, barbe et coupe de cheveux: un opposant russe a découvert que deux concurrents lors d’un scrutin régional prévu le 19 septembre lui ressemblaient étrangement, un subterfuge du pouvoir visant, selon lui, à déboussoler les électeurs.

Candidat à l’élection du Parlement régional de Saint-Pétersbourg, Boris Vichnevski, opposant bien connu membre du parti Iabloko, sera opposé à deux autres Boris Vichnevski qui, comme lui, ont une courte barbe poivre et sel et une calvitie similaire. «C’est de la fraude. Ces gens participent à l’élection non pas pour être élus ou pour présenter leurs programmes mais pour embrouiller les électeurs», a affirmé à l’AFP lundi l’opposant de 65 ans. Il dit avoir appris l’existence de ces «sosies» après avoir reçu dimanche la maquette d’une future affiche électorale. Cette dernière, consultée par l’AFP, montre les photos d’identité de trois candidats côte à côte. Et la ressemblance est frappante. Selon l’opposant, ces deux homonymes auraient même spécialement changé leurs noms et leurs apparences pour l’affronter.

«Je connaissais un peu l’un de ces homonymes. C’est Viktor Bikov, membre du parti Russie unie (le parti au pouvoir, ndlr). Avant de devenir ‘Boris Vichnevski’ il n’avait pas de barbe, on peut retrouver sa photo sur le site du parti», soutient-il. Selon une enquête du journal Novaïa Gazeta, le deuxième homme, un certain Alexeï Chmelev, a également changé de nom pour l’élection. Contactés lundi par l’AFP, le premier sosie présumé et l’antenne locale de Russie Unie n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires. Le deuxième homonyme était, lui, injoignable.

«J’estime que c’est tout simplement honteux» Ella Pamfilova, directrice de la Commission électorale russe

Pour sa part, interrogé sur le sujet, la directrice de la Commission électorale russe, Ella Pamfilova, a dénoncé lundi le recours à ces sosies: «c’est se moquer des électeurs». «J’estime que c’est tout simplement honteux», a-t-elle réagi sur les ondes de la radio Kommersant FM, tout en relevant que ce n’était pas illégal.

Lors de précédentes élections, l’opposition avait déjà dénoncé le présence de candidats «homonymes» visant selon elle à parasiter ses candidatures, ainsi que la création de mouvements politiques destinés à diviser le vote contestataire. Le scrutin pour le renouvellement du Parlement régional de Saint-Pétersbourg se déroulera du 17 au 19 septembre, en parallèle des législatives.

Entre stagnation économique et scandales de corruption, le parti du Kremlin Russie unie recueille, selon l’institut de sondage proche des autorités Vtsiom, seulement 27,3% d’opinions favorables. Il devrait néanmoins triompher, les voix critiques du Kremlin, qui auraient pu profiter du mécontentement, ayant subi une pression accrue en amont des élections. Les autorités ont notamment démantelé le mouvement de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny.

AFP

