Big Pharma – Le Parti socialiste propose de nationaliser Sandoz Novartis envisage de vendre sa filiale spécialisée dans les génériques. Le PS veut que la Confédération l’acquière. Absurde, rétorque la droite. Florent Quiquerez

Sandoz est notamment spécialisé dans la production de médicaments génériques. Novartis

Si elle se fait, ce serait l’acquisition la plus décoiffante des dernières décennies. Le PS demande à la Confédération d’entamer des négociations dans le but d’acquérir Sandoz, longtemps fleuron de l’industrie pharmaceutique. Farfelu? «Ce qui est farfelu c’est de ne pas y avoir pensé avant», rétorque le conseiller national vaudois Samuel Bendahan, qui va déposer une motion en ce sens lors de la prochaine session parlementaire. Pour le vice-président du PS, il s’agit même d’une occasion en or.

«La production de médicaments est un enjeu majeur de santé publique, détaille ce spécialiste des questions économiques. Nous avons laissé le monopole sur ce secteur stratégique à des privés. Il faut briser cette dépendance. Acquérir Sandoz permettrait de construire une entreprise au service de la population, qui améliore l’accès aux médicaments, réduit les risques sanitaires futurs et démocratise la production et le développement.» Un «changement de paradigme», mais selon Samuel Bendahan, tout est aligné pour que ça marche.