L’invité - Le pass Covid, nouvel épisode du feuilleton pandémique

Le feuilleton pandémique nous tient en haleine avec l’introduction du certificat Covid le 13 septembre. Sans remettre en question les mesures sanitaires imposées jusqu’ici par le Conseil fédéral et favorable à la vaccination, je m’interroge toutefois sur la portée politique et éthique du pass sanitaire.

Le déclencheur de cette réflexion est l’agitation des foules, notamment celles qui ont défilé dans nos villes. À mon sens, les manifestants ont protesté contre une forme de stigmatisation sociale qui empêche aux non-vaccinés l’accès à des lieux publics fermés. Par cette contrainte, la volonté politique, légitimement soucieuse d’éviter la surcharge du système hospitalier, entend mettre la pression sur les non-vaccinés pour qu’ils franchissent le pas de la piqûre au nom de la solidarité collective.

«La délicate question de la relation entre la sphère privée et la sphère publique.»

Cette obligation indirecte questionne la liberté et la responsabilité en tant que valeurs de notre démocratie. Politiquement, le pass sanitaire met au jour la délicate question de la relation entre la sphère privée et la sphère publique. Dans le cadre d’une incitation forte à la vaccination via le certificat Covid, les principes de l’Était moderne sont remis en jeu: «Le but des Modernes est la sécurité dans les jouissances privées; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances.*»

Les incursions de la sphère publique dans les décisions privées ne sont pas à prendre à la légère en ce sens qu’elles ont le pouvoir de délimiter la zone d’intimité des citoyens. Partant de là, si les autorités n’ont pas le droit de les obliger à la vaccination, leur moyen est la contrainte, en quoi leur mission n’est plus respectée, à savoir rendre possible l’exercice de la liberté individuelle au sein de la collectivité.

Ce problème politique soulève une question éthique fondamentale: est-ce que l’autorité doit défendre la liberté de la minorité qui refuse le vaccin selon le principe de l’intégrité corporelle ou qui exprime simplement sa crainte? Si l’Était répondait par l’affirmative, est-ce que cela impliquerait qu’il défend l’égoïsme? D’une certaine façon, les velléités égoïstes seraient effectivement tolérées. Est-ce donc une impasse?

Le choix et ses conséquences

En réalité, un pari démocratique est possible en contrant ledit égoïsme par des mesures qui en appellent précisément à la responsabilité individuelle. La solution qui consiste à rendre payants les tests à convenance paraît opportune, puisqu’elle est salutaire éthiquement sans être autoritaire politiquement. Concrètement, les réfractaires à la vaccination paieront une prestation pouvant être évitée. C’est une manière de rappeler à chacun que tout choix est porteur de conséquences. Cette leçon de liberté civile aurait pu être appliquée avant d’étendre l’emploi du certificat Covid à plus d’activités.

* «De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes», Benjamin Constant, 1819.

Enzo Santacroce Afficher plus Conseiller communal PLR, Épalinges

