Macron recule – Le pass imposé aux travailleurs ne passe pas Le gouvernement français voulait rendre obligatoire, comme en Allemagne, le pass sanitaire à toutes les entreprises. Mais devant les oppositions, il renonce. Alain Rebetez - Paris

Un centre de vaccination à Toulouse, qui fait de nouveau le plein avec la 3 e injection. AFP

Le premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé à la fin de la semaine dernière une double mesure qu’ils souhaitaient introduire au plus vite par voie légale: la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal et la généralisation de son obligation dans toutes les entreprises du pays. Des consultations étaient prévues, dont on sait que le plus souvent, en France, elles ne modifient pas substantiellement le projet. Mais cette fois-ci, l’ampleur des oppositions a réussi à faire reculer le gouvernement sur l’extension du pass aux entreprises.