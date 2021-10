Mobilité douce – Le passage à niveau de Chamard restera fermé Grandson n’entreprendra rien pour réhabiliter la traversée des rails entre les Tuileries et la zone commerciale. Ce statu quo devrait perdurer une quinzaine d’années. Anetka Mühlemann

Ni la manifestation organisée en mai ni les 639 paraphes récoltés par Pro Vélo n’ont suffi à ressusciter le passage à niveau de Chamard. JEAN-PAUL GUINNARD

Condamné ce printemps par Travys, le passage à niveau non sécurisé de Chamard le restera. Malgré les 639 signatures récoltées par Pro Vélo, la Municipalité de Grandson a procédé à une pesée d’intérêts qui laisse clairement dominer les arguments contre.

Entre les dizaines d’utilisateurs réguliers, les deux franchissements conformes situés à quelques centaines de mètres et le demi-million de francs que coûterait l’installation de barrières automatiques, la décision est sans appel. «Pour les vélos, on parle d’un détour d’une ou deux minutes», relativise le syndic Antonio Vialatte.

«Fermer un trajet de mobilité douce, c’est contraire à notre époque», déplore pour sa part la conseillère communale Judith Bardet. Ces 500 mètres supplémentaires sont-ils à ce point rédhibitoires? «Pour les piétons qui vont faire leurs courses, cela risque de les inciter à prendre la voiture. Pour les cyclistes, cela pose problème au niveau de la sécurité. Si on passe par la route de la Brinaz, il faut traverser deux voies par deux fois, expose la Verte qui s’est fendue d’une interpellation sur le sujet. Pour la route de Lausanne, il y a plusieurs milliers de véhicules par jour, ce qui n’est pas rassurant. Surtout pour les cyclistes occasionnels.»

Le passage à niveau de Chamard permettait aux habitants des Tuileries de rallier la zone industrielle en coupant à travers champs. OLIVIER ALLENSPACH

Cet axe devrait être adapté aux adeptes de la petite reine dans le courant de ces prochaines années. «On va bientôt mettre à l’enquête la traversée Repuis-Montagny, indique l’élu PLR. On met tous les moyens financiers et humains pour œuvrer le plus vite dessus.»

Sise dans la localité voisine, l’infrastructure condamnée pourrait céder sa place à une jonction qui relierait les projets de Fiez-Pittet (à Grandson) et Petit-Chamard (à Montagny). «Dès le moment où un quartier se créera, on pourra envisager un passage souterrain, explique le syndic Frédéric Richard Rohner. Mais ce ne sera pas avant 2036.»

