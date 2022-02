L’invitée - Le passage au 30 km/h fait chuter le bruit de moitié

L’équation est simple. En roulant moins vite, on fait moins de bruit. Car en ville, c’est le bruit du moteur qui prédomine; que l’on pense aux courtes distances entre deux feux où l’on passe très vite du démarrage à l’arrêt.

De nombreuses études attestent de l’efficacité du 30 km/h pour diminuer le bruit. Mais il aura fallu deux arrêts du Tribunal fédéral (TF), en 2010 et 2016, pour que la réduction de la vitesse soit confirmée comme mesure «à la source» du bruit, mesure qu’il convient de privilégier avant toute autre, selon le TF. Ces deux arrêts font désormais jurisprudence. Et, dernier étage de la fusée si l’on ose dire, il aura fallu un ultime délai octroyé aux Cantons pour mettre en œuvre les mesures de lutte antibruit prévues par l’ordonnance fédérale de protection contre le bruit (l’OPB) jusqu’à mars 2018 pour que, grâce à cette conjonction d’événements, la situation évolue enfin. Sans compter une pression populaire de plus en plus forte.

«Les Cantons ont largement octroyé des dérogations autorisant les Communes à contourner l’obligation de commencer par la réduction de la vitesse.»

La réduction du bruit «à la source», c’est l’OPB qui la prévoit à son article 13. Ce n’est que si des raisons impératives empêchent cette mesure qu’il est possible d’obtenir des dérogations (des allègements, selon l’OPB) et la possibilité d’en appliquer d’autres, telles que revêtements phonoabsorbants, fenêtres isolantes, murs antibruit par exemple. Or, durant plus de vingt ans (l’OPB date de 1986), les Cantons ont largement octroyé des dérogations autorisant les Communes à contourner l’obligation de commencer par la réduction de la vitesse.

L’arrêt du Tribunal fédéral de 2016 mentionnait aussi la nécessité, en cas de doute, de tester la réduction de la vitesse pour en mesurer les effets. C’est ce qu’ont fait la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud de 2017 à 2019 sur deux rues à fort trafic, l’une avec une forte pente (Beaulieu) et l’autre plate (Vinet). Niveaux de bruit, nombre de véhicules et vitesses ont été mesurés systématiquement. Tout d’abord avant le test, à 50 km/h, puis durant le test, à 30 km/h, de manière à comparer les effets des deux régimes de vitesse.

Efficace et acceptable

Les résultats sont sans appel: la réduction de la vitesse diminue le bruit de 3 décibels en moyenne, ce qui correspond à une diminution de moitié du bruit perçu. Mieux encore pour les riverains: la fréquence des accélérations bruyantes, des démarrages en trombe a diminué de 80%. Plusieurs enquêtes, auprès des riverains d’une part, des usagers de la route d’autre part, ont été conduites. À plus de 80% les riverains ont trouvé la mesure efficace et la soutiennent. Et plus de 60% des conducteurs ont estimé que la mesure était faisable et acceptable.

Trente-trois mille habitants de la ville de Lausanne dorment mieux. On peut espérer que les quelques minutes perdues par les conducteurs qui protestent les incitent à accepter une amélioration de la qualité de vie des Lausannoises et Lausannois – et de leur santé – à un prix somme toute modique.

Anne-Françoise Decollogny Ancienne vice-présidente du PS Lausanne

