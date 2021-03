Le hockey suisse dans la tourmente – Le passage de quatre à sept étrangers ouvre un débat enflammé Les clubs de National League, qui ont décidé l’augmentation du nombre de joueurs étrangers, ambitionnent de payer moins pour jouer mieux. Mais le principe ne plaît pas à tout le monde. Simon Meier

Samedi 20 février, les joueurs ont protesté avec une banderole à la fois belle et dérisoire: « La formation est notre avenir, les fans sont notre soutien et le hockey notre vie. » freshfocus

Le débat s’est vite enflammé, entre incompréhensions mutuelles et angoisses plus ou moins justifiées. Comment?! Passer de quatre à sept étrangers par équipe sur les glaces de National League dès l’automne 2022? Pour bien des voix, voilà le meilleur moyen de briser les talents suisses dans l’œuf et, à terme, d’affaiblir le hockey national, à commencer par sa sélection, sa vitrine.

«Cette décision est dangereuse pour nos jeunes joueurs, c’est un mauvais signal qu’on leur lance, déplorait le sélectionneur Patrick Fischer, fin janvier. On ne va pas du tout dans le bon sens.» Et les supporters de s’émouvoir quant à leur identification au blason, et les joueurs helvétiques de s’inquiéter pour leur avenir – et leur salaire. D’où une mauvaise humeur générale, relayée samedi dernier par les équipes, via une grève de deux minutes au coup d’envoi et le déploiement d’une banderole à la fois belle et dérisoire: «La formation est notre avenir, les fans sont notre soutien et le hockey notre vie.»