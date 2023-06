Futurs travaux – Le passage sous-voies de Nyon pourrait être élargi en 2032 La Municipalité veut rejoindre une étude menée par les CFF pour permettre d’assurer une meilleure liaison entre le sud et le nord de la ville. Raphaël Ebinger

L’étroit passage inférieur de la gare de Nyon est l’un des rares liens entre le nord et le sud de la ville. Il devrait être élargi d’ici une dizaine d’années. 24HEURES/CHRISTIAN BRUN/ARCHIVES

La gare de Nyon va changer de visage d’ici une dizaine d’années. Les CFF étudient actuellement l’élargissement des quais, leur allongement en direction de Genève, l’ajout d’une voie côté Genève, l’amélioration de l’accès au train pour les personnes à mobilité réduite et l’agrandissement du passage sous-voies. Les travaux sont prévus sur une période allant de 2028 à 2034.

La Municipalité se réjouit de ces projets. Elle souhaite même profiter de l’occasion pour élargir le périmètre d’étude des CFF afin d’y intégrer les abords de la gare avec sa problématique locale. Elle demande pour cela un crédit de 514’000 francs au Conseil communal.

Soigner l’entrée en ville

La Ville a déjà réuni des spécialistes et la population pour plancher sur les aménagements à réaliser de part et d’autre des voies ferrées, sur le territoire communal. Si le travail est en cours, une certitude ressort déjà clairement des premiers ateliers: il est impératif d’élargir le passage inférieur pour améliorer la circulation des piétons, envisager une liaison pour les cyclistes et in fine imaginer un espace public de chaque côté, avec idéalement une offre en commerces et en services. Le lieu devra aussi assurer le lien entre la ville nouvelle au nord et le centre-ville au sud.

Au final, la Municipalité rêve d’une entrée en ville plus accueillante qu’aujourd’hui où règne un chaos certain avec un trafic automobile prépondérant. Selon son planning, les travaux pour réaliser les espaces publics devront débuter entre 2030 et 2032 pour toucher un financement de la Confédération à titre de projet d’agglomération.

Reste que le calendrier pour rejoindre l’étude des CFF est serré. Le Conseil communal devra prendre une décision le 4 septembre au plus tard. Sans cela, Nyon devra assumer toute seule les coûts de l’étude et l’élargissement risquerait même d’être repoussé à un avenir incertain, car il ne pourrait se réaliser qu’après l’important chantier prévu à Genève.

Raphaël Ebinger

