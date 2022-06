L’histoire vaudoise chahutée – Le passé antisémite de Marcel Regamey gêne toujours Le fondateur de la Ligue vaudoise a écrit des articles contre les juifs dans «La Nation». Quarante ans après sa mort, cet héritage trouble pèse encore. Dominique Botti

Marcel Regamey, fondateur de la Ligue vaudoise et éditorialiste à La Nation (1905-1982). Marcel Imsand

Marcel Regamey est décédé il y a quarante ans, le 23 juin 1982 à Épalinges. L’annonce de la mort du fondateur de la Ligue vaudoise en 1933, maurrassien et antisémite, fait alors la une de la presse cantonale. Le conseiller fédéral lausannois Georges-André Chevallaz et le président du Conseil d’État vaudois Marcel Blanc lui rendent hommage. «24 heures» raconte que les obsèques réunissent 300 personnes dans l’abbatiale de Romainmôtier. Il y a des hommes de loi, de lettres, d’église, des musiciens et des politiciens de droite. Les comptes rendus parlent de «perte considérable», d’un «authentique humaniste», de la «mort du maître». Pas un mot, en revanche, sur sa judéophobie.