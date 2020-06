432 pages, 1384 illustrations – Le passé encyclopédique d’Aigle enfin révélé Tout simplement appelée «Aigle», une monographie très exhaustive de l’histoire de la cité est commercialisée à partir de ce mercredi. Christophe Boillat

La mythique rue de Jérusalem telle qu’elle se présentait vers 1905.Archives d’Aigle DR

Il aura fallu neuf ans à l’Académie du Chablais pour mener à bien la réalisation de ce qui sera pour les générations actuelles et futures aiglonnes l’ouvrage historique de référence de la commune d’Aigle. L’opération, voulue et soutenue par les autorités, a été placée sous la houlette éclairée et très expérimentée de l’ancien secrétaire municipal, Henri-Louis Guignard. Tout simplement baptisée «Aigle», cette bible est constitué de 432 pages de textes et pas moins de 1384 illustrations: plans, affiches, photos, graphiques, etc.