LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Le passé pas à pas – randonnées archéologiques dans le canton de Vaud | Volume 1 et 2 Ces ouvrages invitent à la promenade et à la redécouverte de notre histoire, telle qu’elle a été fouillée et comme elle est toujours en train de s’écrire.

Le passé pas à pas – randonnées archéologiques dans le canton de Vaud | Volume 1 et 2 DR

Volume 1: Grand-Lausanne – Riviera – Chablais – Pay-d’Enhaut

À travers ses chapitres et ses randonnées, «Le passé pas à pas – randonnées archéologiques dans le canton de Vaud» invite à la promenade et à la redécouverte de notre histoire, telle qu’elle a été fouillée et comme elle est toujours en train de s’écrire. Car dans le canton de Vaud, les souvenirs laissés par nos aïeux plus ou moins lointains sont partout. Ces témoignages bâtis et matériels, si utiles à la compréhension de notre propre époque, sont parfois à quelques centimètres sous nos pieds, à quelques minutes au détour d’une forêt peu fréquentée ou au contraire dans une vitrine de musée ou derrière un monument d’importance nationale sous notre nez. Qu’il s’agisse des premiers moulins industriels à l’aube du XIXe siècle, de l’empreinte des villae et des routes romaines, d’ombre encore imposante des tours savoyardes, des belles maisons ou des modestes traces des premiers chasseurs-cueilleurs six millénaires avant notre ère, l’héritage de celles et de ceux à qui nous devons une bonne partie de notre culture se lit tout autour de nous dans le paysage quotidien

Volume 2: Avenches – Broye – Lac de Neuchâtel – Yverdon-les-Bains – Gros-de-Vaud

A la suite du volume 1 du «Le passé pas à pas» ce guide vous emmène à la découverte du riche patrimoine vaudois, dans les régions du Balcon du Jura, d’Yverdon, des rives du lac de Neuchâtel et de la Broye. Là plus qu’ailleurs peut-être, des vestiges archéologiques discrets, émouvants ou méconnus, sont à portée de marche pour qui aime sortir des sentiers battus. Il faut parfois grimper une colline, se perdre dans une forêt ou tout simplement s’éloigner un peu des sites majeurs comme les remparts d’Aventicum ou les tours du château d’Yverdon, pour retrouver les traces laissés par nos aïeux.

Ce guide propose de comprendre comment ces régions ont évolué à travers les siècles, de la préhistoire à nos jours, avec des détours du côté de l’origine de nos noms de lieux ou de l’archéologie funéraire. Avec des randonnées allant des chapelles médiévales aux incroyables voies à ornières, des champs de batailles aux invisibles habitats lacustres, «Le passé pas à pas» permet d’aller à la rencontre du passé et de voir à quel point il fait encore partie de notre société de tous les jours.

Volume 3:

Le troisième volume sera consacré aux régions Nyon – La Côte – l’Ouest vaudois – Vallée de Joux et sera disponible env. novembre 2022 chez votre libraire.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 48.–*

Prix lecteurs: Fr. 60.–*

Format: 21 x 24 cm, 194 pages (tome 1) et 136 pages (tome 2)

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 5.– pour un envoi par courrier B et Fr. 9.– pour un envoi par courrier A

Commande

Les commandes se font directement sur le site de notre partenaire. Le code rabais à mentionner est: 24heures2022