Certificat vaccinal – «Le passeport Covid ne doit pas se limiter à la vaccination» Les pharmaciens militent pour un dossier patient électronique qui inclurait aussi les résultats des tests. Marie Nicollier

Israël a déjà introduit le passeport de vaccination. Ici: présentation du «badge vert» à l’entrée d’un concert à Tel-Aviv. EPA/ABIR SULTAN

Le Conseil fédéral réfléchit à l’introduction d’un certificat vaccinal donnant le droit aux personnes immunisées de déroger à certaines règles. La Société vaudoise de pharmacie (SVPh) et la Coopérative professionnelle des pharmaciens suisses mettent en garde.

«Se limiter à une attestation de vaccination serait très discriminant.» Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie (SVPh)

«Si le gouvernement venait à imposer un tel document, malgré les questions scientifiques, éthiques et juridiques qui restent ouvertes, il ne doit pas se limiter à une attestation de vaccination, estime Christophe Berger, président de la SVPh. Un passeport vaccinal serait très discriminant puisque l’on n’a pas, aujourd’hui, la possibilité de vacciner tout le monde.» Il milite pour un «passeport Covid» qui intégrerait la vaccination mais aussi les résultats de tests (antigéniques, sérologiques, salivaires ou PCR).

Lire aussi: Israël parie sur son passeport vaccinal.

«Par exemple: vous auriez droit à x jours de «libertés» si vous avez fait un test PCR.» Christophe Berger

«Les libertés d’aller au concert ou au restaurant, par exemple, seraient définies en fonction de ce passeport, dit Christophe Berger. Par exemple: vous auriez x jours de «libertés» car vous avez fait un test PCR à telle date, ou x mois parce que vous avez développé des anticorps.»

L’outil informatique

La profession est «prête à émettre ce type de document dès que les bases légales le permettant seront mises en place», ajoute-t-il, faisant référence à la plateforme Abilis (sorte de dossier électronique du patient). «Les pharmacies disposent d’ores et déjà de la solution informatique et des informations nécessaires à l’émission d’une attestation authentifiée de vaccination. Se servir de cette plateforme sécurisée – déjà utilisée pour les tests rapides antigéniques en pharmacie – au lieu de recréer quelque chose ferait gagner du temps et de l’argent.»

Lire aussi: Fini le masque pour les passagers vaccinés?

Rappelons qu’il n’est pas certain que les vaccins protègent contre la transmission du SARS-CoV-2. L’introduction d’un passeport vaccinal dépend de la clarification de cette question.