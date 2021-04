Transport aérien – Le passeport «OK pour voyager»

s’invente en Suisse L’Association du transport aérien international a choisi l’entreprise genevoise Unilabs pour faciliter la vie des voyageurs et des compagnies. Philippe Rodrik

L’IATA lance une application visant à simplifier la vie des passagers et des compagnies. KEYSTONE

Willie Walsh, le nouveau directeur général de l’IATA (Association du transport aérien international), entré en fonction le 1er avril, vient de confirmer une décision cruciale, ce mardi, dans son bureau de Genève: le lobby des compagnies d’aviation choisit l’entreprise suisse Unilabs comme un de ses premiers partenaires majeurs pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le coronavirus provoque l’effondrement du transport aérien dans le monde depuis plus d’un an. Les débuts d’un retour en force se jouent maintenant, en grande partie en Suisse, plus exactement au bout du Léman. L’IATA, association de compagnies d’aviation assumant, en tout, un peu plus de 80% des opérations, vient en effet de franchir une étape décisive dans l’élaboration de son application passeport.