Quarantième anniversaire – Le Passeport-Vacances de Morges a plus que jamais la cote Les deux semaines de loisirs offertes dans la région cartonnent comme au premier jour avec 566 participants en cette année anniversaire. Sarah Rempe

Le Passeport-Vacances de Morges a attiré 566 enfants et 166 bénévoles pour sa 40 e édition, qui s’est achevée vendredi. Alexandre Grieu

Durant quinze jours, la cour du collège de Chanel a été la plaque tournante d’une vaste machinerie tellement bien rodée qu’on en oublie presque le travail nécessaire à sa bonne marche. Des parents, des enfants, badge autour du cou, des minibus, des bénévoles et, au milieu de ce joyeux brouhaha, Brigitte Schilt, coordinatrice émérite depuis vingt ans. «Le Passeport-Vacances est un véritable tissu social, assure-t-elle. Durant deux semaines, on vit tellement de moments de partage exceptionnels qu’on a l’impression d’évoluer en apesanteur.»

Trois cents activités

Avec 566 passeports vendus cette année, ouvrant les portes de plus de 300 activités, l’association boucle sa quarantième édition avec le sourire. Une réussite due en grande partie aux nombreux bénévoles qui encadrent chaque animation. «Sans eux, il n’y aurait simplement pas de Passeport-Vacances, affirme Brigitte Schilt. On a la chance de pouvoir compter sur des personnes fidèles, contentes de donner de leur temps et aussi un peu fières de faire partie de l’aventure.»

«Sans nos bénévoles, notre organisation n’existerait pas!» Brigitte Schilt, coordinatrice du Passeport-Vacances de Morges

Et, malgré le gros investissement nécessaire pour trouver ces perles rares, une fois que l’on goûte au Passeport-Vacances, on ne le quitte plus. «Le comité en place réussit à assurer une belle ambiance, presque familiale autour de l’événement, assure Marcel Beaud, bénévole depuis plus de vingt ans. On crée des liens avec les autres accompagnants, avec les enfants. Et on peut apporter notre pierre à l’édifice en relevant des petites choses qui pourraient être améliorées d’une année à l’autre.»

Cent soixante-six bénévoles

À l’heure où certaines manifestations peinent à trouver les «petites mains» qui font tourner la machine, le Passeport-Vacances semble être épargné. Bien loin des huit bénévoles présents lors de la toute première édition, cette année ils ont été 166 à accompagner et conduire les enfants aux quatre coins du district durant deux semaines qui resteront gravées dans les mémoires… et pas que celles des enfants!

