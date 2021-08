Quarantième anniversaire – Le Passeport-Vacances de Morges se veut désormais «inclusif» Le comité propose une innovation à souligner pour son édition anniversaire avec certains loisirs accessibles aux jeunes en situation de handicap ainsi qu’à des personnes âgées. Thibaut Clémence

Les organisateurs du Passeport-Vacances morgien Judith Frischknecht, Gérard Bigler et Brigitte Schilt visent une édition plus accessible afin de célébrer 40 ans d’existence. Clémence

En 40 ans, plus de 20’000 enfants ont participé au Passeport-Vacances de Morges, qui compte 6000 activités au compteur. Un bilan impressionnant qui va prendre encore de l’ampleur puisque afin de marquer l’ouverture de cette édition anniversaire, le comité a prévu une journée d’activités gratuite et ouverte à tous le 16 octobre avec de nombreuses animations entre le Théâtre de Beausobre et le Collège de Chanel, situé à deux pas.

Lors des vacances d’automne, une cinquantaine d’activités inédites sont au programme sur un total de 320 et la bonne nouvelle vient du fait que contrairement à l’année dernière, aucun organisateur n’a pour l’heure annulé sa «prestation» en raison de la situation sanitaire. Cet automne, pour la première fois, des sorties sur deux jours au bord du lac de Bienne ou une visite dans le canton du Jura sont prévues.

Voir plus large

Mais la grande nouveauté de cette édition est celle contenue dans treize activités du «Pass inclusif», gratuit et disponible à la demande. On parle ici de sorties pour cinq participants, concoctées pour les enfants en situation de handicap léger ainsi que pour des personnes âgées. «L’idée de pouvoir offrir des loisirs pour des gens un peu isolés et à des aînés pour les faire interagir avec la jeunesse est très réjouissante», se félicite Judith Frischknecht, coordinatrice de cette institution régionale.

Le comité d’organisation se lance désormais à la recherche des quelque 250 accompagnants et chauffeurs pour mettre en place ces journées de loisirs qui auront lieu entre le 16 et le 31 octobre.

